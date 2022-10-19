Наслідки будуть руйнівними – британська розвідка про хаос в армії РФ

Жовтень, 19 в 9:52

У РФ після майже восьми місяців із часу повномасштабного вторгнення до України дедалі помітнішими є проблеми військового керівництва.

– На тактичному рівні майже напевно спостерігається загострення нестачі молодших офіцерів в армії РФ, які б організовували та керували новомобілізованими резервістами, – повідомляють у розвідці Міноборони Великої Британії.

Доказом цього, зазначають у британському оборонному відомстві, є стрілянина, що сталась під Бєлгородом 15 жовтня.

Там, за свідченням очевидців, було розстріляно 11 російських солдатів після образливих коментарів офіцера на адресу новобранців, що є представниками етнічних меншин.

Зараз дивляться

– Погане керівництво на нижчому щаблі, імовірно, є причиною низького морального духу та недостатньої згуртованості підрозділів у багатьох частинах російських сил, – припускають у британській розвідці.

Не надто покращило бойові характеристики Росії й звільнення чотирьох із п’яти генералів, які безпосередньо керували силами вторгнення в лютому 2022 року.

– Імовірно, через те, що РФ не вдалось домогтись безперервності командування, наслідки будуть більш руйнівними, тому що згідно з російською доктриною розробка планів здебільшого залежить особисто від командира, а не є колективною роботою ширшого штабу, – вважають у міноборони Великої Британії.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 238-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ministry of Defence

Фото: ГУР