Жовтень, 29 в 18:03

Російського генерал-полковника Олександра Лапіна, який командував угрупованням російських військ Центр під час вторгнення в Україну, знято зі своєї посади.

Про це пише український портал InformNapalm, а також низка російських ЗМІ, зокрема Meduza.

Спочатку про зняття Олександра Лапіна повідомили проросійські військові кореспонденти і Telegram-канали, зокрема пов’язані з найманцями з ПВК Вагнера.

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Пізніше про це почали писати більші російські ЗМІ, як РБК і Moscow Times, посилаючись на свої джерела.

За час російського вторгнення в Україну російський генерал-полковник Лапін запам’ятався тим, що нагородив власного сина, який керував проваленим наступом на Суми та Чернігів.

Крім того, Олександра Лапіна активно критикував глава республіки Чечня Рамзан Кадиров. У жовтні глава Чечні звинуватив Лапіна в здачі Лиману і назвав його “нездарою”. Як заявляв Кадиров, російський генерал-полковник Лапін, керуючи цією ділянкою оборони, не забезпечив необхідними засобами примусово мобілізованих Росією жителів Луганської області, а сам нібито вирішив перечекати оборону окупованого Лиману в Луганську.

Напередодні глава Чечні знову розкритикував Лапіна і поклав на нього відповідальність за оборону ділянки на півночі Донецької області, де нещодавно стався прорив ЗСУ. Крім того, Рамзан Кадиров розкритикував Лапіна за наявність у нього звання героя Росії за окупацію Лисичанська на Луганщині, хоча, як стверджує глава Чечні, Лапін навіть не був у Лисичанську.

Наразі офіційно інформацію про зняття Лапіна російські представники не підтверджували.

За іншою інформацією, яку поширюють проросійські ЗМІ, генерал-полковник Лапін “взяв тритижневу відпустку”.

Фото: Дедушка Пак