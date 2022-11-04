Листопад, 04 в 18:54

Місцева влада Владивостоку готується до масових протестів.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України пов’язують це з невдоволенням і протидією мобілізації.

Поліція та спецслужби міста перевіряють роботу систем відеоспостереження з наданням віддаленого доступу правоохоронцям.

Зараз дивляться

Влада передбачає, що навіть на дозволених масових акціях встановлюватимуть рамки-металодетектори.

ГУР повідомляє, що переважна більшість населення регіону не підтримує мобілізацію та війну в Україні. Українська розвідка зазначає, що причинами цього є проживання великої кількості етнічних українців та величезні втрати армії РФ під час повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни пророкував збільшення невдоволення в Росії через мобілізацію.