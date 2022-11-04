У Владивостоку влада готується до масових протестів – ГУР
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Місцева влада Владивостоку готується до масових протестів.
У Головному управлінні розвідки Міноборони України пов’язують це з невдоволенням і протидією мобілізації.
Поліція та спецслужби міста перевіряють роботу систем відеоспостереження з наданням віддаленого доступу правоохоронцям.
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Влада передбачає, що навіть на дозволених масових акціях встановлюватимуть рамки-металодетектори.
ГУР повідомляє, що переважна більшість населення регіону не підтримує мобілізацію та війну в Україні. Українська розвідка зазначає, що причинами цього є проживання великої кількості етнічних українців та величезні втрати армії РФ під час повномасштабного вторгнення.
Нагадаємо, Інститут вивчення війни пророкував збільшення невдоволення в Росії через мобілізацію.