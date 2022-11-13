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Факти / Світ / Росія

Деякі санкції проти Росії можуть залишитися чинними після закінчення війни – глава Мінфіну США

Валентина Чорна, редакторка стрічки
джанет єллен
Фото: Getty Images

Деякі санкції щодо Росії можуть залишитися чинними навіть після закінчення війни та підписання будь-якої можливої ​​мирної угоди з Україною.

Про це в інтерв’ю Wall Street Journal заявила міністр фінансів США Джанет Єллен.

За її словами, мирна угода між Росією та Україною може призвести до перегляду санкцій, накладених США та їхніми союзниками на російську економіку.

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– З боку Росії дійсно не було жодних спроб розпочати переговори з Україною на якихось умовах, прийнятних для України. Я вважаю, що в контексті якоїсь мирної угоди коригування санкцій можливе і може бути доречним. З огляду на те, що сталося, ми, можливо, вважали б, що деякі санкції мають залишитися чинними, – сказала вона.

США та їхні союзники прагнули послабити військовий потенціал Росії, перекривши їй доступ до передових західних технологій і натиснувши на її фінансову систему.

Попри це, цьогоріч Росія отримала величезні доходи від продажу енергоносіїв, і Єллен очолила зусилля Групи семи для встановлення верхньої межі цін на російську нафту у відповідь.

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