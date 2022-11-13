Листопад, 13 в 10:21

До російських шкіл з вересня 2023 року повернуться уроки військової підготовки. Про це заявили в Міносвіти РФ.

За радянських часів школярі та студенти проходили обов’язкову військову підготовку. Але у 1993 році програму згорнули.

Ця підготовка стосувалася навичок у надзвичайних ситуаціях на випадок хімічної чи ядерної атаки, надання першої допомоги, а також вміння поводитися з автоматами Калашнікова та стрільби з них.

Зараз дивляться

2014 року після анексії Криму в РФ спробували відродити уроки підготовки. Була надія, що ця ініціатива покращить якість майбутніх призовників.

Як зазначають у розвідці Міноборони Великої Британії, за вісім років у російській армії мало що змінилося – підготовка призовників залишається на низькому рівні, з низьким моральним духом.

Міноборони Росії підтримує навчання школярів, заявляє, що таким урокам мають виділити 140 годин навчального року.

У британській розвідці вважають, що уроки військової підготовки, ймовірно, мають формувати у населення Росії ідеологію патріотизму та довіри до державних інституцій.

Джерело: UK Ministry of Defence