Листопад, 13 в 6:30

Відхід російських військ із Херсона підриває серед ідеологів у Росії впевненість у прихильності та здатності Володимира Путіна виконувати свої військові обіцянки.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни.

Російський ідеолог війни Олександр Дугін відкрито виступив із критикою Путіна, назвавши його самодержцем за те, що він не підтримав російську ідеологію, здавши Херсон.

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За словами Дугіна, російська ідеологія визначає відповідальність Росії щодо захисту “російських міст”: Херсона, Білгорода, Курська, Донецька та Сімферополя.

Дугін заявив, що самодержець цілком і повністю несе відповідальність за порятунок своєї нації, інакше йому доведеться зіткнутися з долею короля дощів – тут посилання на роман Джеймса Фрейзера Золота гілка, в якому короля вбили через те, що не зміг викликати дощ серед посухи.

Дугін також вважає, що командувач російських військ в Україні генерал Сергій Суровікін не несе відповідальності за політичне рішення піти з Херсона.

А ще Дугін звинуватив адміністрацію президента у відстоюванні фальшивої ідеології через побоювання прихильності російській ідеї.

Російський ідеолог також вважає, що запізнілі військові рішення керівництва РФ не вплинули на хід війни. На думку Дугіна, Росія має дотримуватись російської ідеї, а не займатися “дурним застосуванням ядерної зброї”.