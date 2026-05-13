Станом на кінець минулої доби на фронті відбулося 170 бойових зіткнень. Противник завдав 82 авіаційних ударів – скинув 225 керованих авіабомб. Крім того, росіяни залучили для ураження 5516 дронів-камікадзе та здійснили 2296 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 13 травня 2026

Зараз дивляться

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.