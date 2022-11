Країна-агресор Росія збільшила свої військові витрати на 2023 рік щонайменше на 40%.

Про це поінформувало Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

У повідомленні зазначається, що 16 листопада цього року РФ здійснила найбільшу в своїй історії емісію боргових зобов’язань за один день. Агресору вдалося зібрати $13,6 млрд.

Тим самим Росія намагається підтримати збільшення військових витрат, які суттєво зросли після повномасштабного вторгнення в Україну.

За інформацією розвідки, у 2023 році РФ запланувала витратити на “національну оборону” близько 5 трлн рублів ($84 млрд). Це більш ніж на 40% більше від попередніх показників бюджету на наступний рік, які були озвучені в 2021 році.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 19 November 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/QETLoujAbb

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/Q0kqdha4pT

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) November 19, 2022