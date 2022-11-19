Листопад, 19 в 9:58

Країна-агресор Росія збільшила свої військові витрати на 2023 рік щонайменше на 40%.

Про це поінформувало Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

У повідомленні зазначається, що 16 листопада цього року РФ здійснила найбільшу в своїй історії емісію боргових зобов’язань за один день. Агресору вдалося зібрати $13,6 млрд.

Зараз дивляться

Тим самим Росія намагається підтримати збільшення військових витрат, які суттєво зросли після повномасштабного вторгнення в Україну.

– Це важливо для Росії, оскільки випуск боргових зобов’язань є ключовим механізмом для підтримки видатків на оборону, які значно збільшилися після вторгнення в Україну, – зазначається в повідомленні.

За інформацією розвідки, у 2023 році РФ запланувала витратити на “національну оборону” близько 5 трлн рублів ($84 млрд). Це більш ніж на 40% більше від попередніх показників бюджету на наступний рік, які були озвучені в 2021 році.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 19 November 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/QETLoujAbb ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/Q0kqdha4pT — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) November 19, 2022

У розвідці уточнили, що випуск боргових зобов’язань обходиться дорого в періоди невизначеності. Тож розмір проведеного РФ аукціону може свідчити про те, що російське Міністерство фінансів вважає нинішні умови відносно сприятливими, проте “очікує все більш невизначеного фінансового становища протягом наступного року”.

Згідно з оцінкою британської розвідки, з настанням зими зміниться перебіг бойових дій як для російських окупантів, так і для Збройних сил України. Причиною стане скорочення світлового дня та значне зниження температури.

Результатом цього може стати менша кількість наступів та більш статична лінія оборони.