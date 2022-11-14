Листопад, 14 в 10:26

З настанням зими зміниться перебіг бойових дій як для російських, так і українських сил. Причиною цього стане скорочення світлового дня, а також значне зниження температури та погіршення погоди.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії.

Світловий день скоротиться до менше ніж 9 годин порівняно з 15-16 годинами в літній період. Результатом цього стане менша кількість наступів та більш статична лінія оборони.

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Війська дуже потребуватимуть приладів нічного бачення, а їхня відсутність ще лише посилить небажання воювати вночі.

Знизиться середня температура. Наразі, з вересня по листопад, вона становить +13°C, а в період із грудня до лютого впаде до нуля.

Підрозділи, що не мають зимового одягу та укриття, ймовірно, зазнаватимуть втрат від холодних ран.

Крім того, вікно “золотої години”, протягом якої можна врятувати тяжко пораненого, скорочується майже вдвічі, що значно збільшує ризик контакту із противником.

Сама погода принесе значні опади, збільшиться швидкість вітру та снігопадів. Це все створить додаткові проблеми для і так низького морального духу російських військ.

До того ж зростає ризик несправності зброї.