100 старих танкерів для обходу нафтових санкцій: FT пише про формування Росією “тіньового флоту”

Грудень, 03 в 14:52

Росія, ймовірно, закупила вже більше 100 застарілих танкерів для формування так званого тінього флоту, щоб в обхід санкцій, які наберуть чинності 5 грудня, транспортувати нафту до Китаю, Індії та Туреччини, пише Financial Times з посиланням на інформацію аналітиків.

За оцінками судноплавного брокера Braemar, останнім часом збільшилася кількість невідомих покупців танкерів, яким вже 12-15 років. Вони впевнені, що більшість цих суден призначені для Росії.

Аналітики компанії вважають, що цього року для Росії закупили 109 різних танкерів, зокрема 29 супертанкерів (VLCC), які здатні транспортувати понад 2 млн барелів нафти.

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Йдеться також про 31 танкер розміром Suezmax, який може перевозити близько 1 млн барелів, та 49 танкерів Aframax (близько 700 тис. барелів).

Експерти вважають, що такий “тіньовий флот” РФ може знизити вплив санкцій, але не вирішить проблеми, оскільки, щоб підтримувати експортні потоки, таких танкерів знадобиться не менше 240.

З понеділка, 5 грудня, набудуть чинності санкції ЄС щодо російської нафти.

2 грудня країни Євросоюзу, G7 та та Австралія домовилися про граничну ціну на російську нафту, яка траспортується морем, у розмірі $60 за барель.