Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Країни G7 та Австралія встановили граничну ціну на російську нафту – реакція ОПУ

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Нафта
Фото: Depositphotos

Слідом за ЄС країни G7 та Австралія запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні $60 за барель.

Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

– Обмеження ціни є важливим інструментом для обмеження доходів, які РФ отримує для фінансування своєї незаконної війни в Україні, а також для забезпечення надійного постачання нафти на світові ринки, – йдеться у заяві американського відомства.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, коментуючи це важливе для України рішення, зауважив, що ціну на російську нафту потрібно було б встановити на рівні $30, щоб швидше знищити економіку ворога.

Зараз дивляться

– Ми завжди досягаємо своєї мети, і економіка Росії все одно буде зруйнована, а сама РФ платитиме та відповідатиме за всі злочини. З трибуналом буде так само. Вони дуже цього бояться, бо знають, що Україна доб‘ється свого, – додав він.

Європейський Союз 2 грудня встановив максимальну ціну на російську нафту, яка транспортується морем, на рівні $60 за барель.

Угода передбачає коригування ціни на нафту з РФ кожні два місяці, аби цінник був нижчим за ринкову вартість на 5%.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що це допоможе стабілізувати світові ціни на енергоносії.

Читайте
Зеленський пояснив, яким має бути обмеження граничної ціни на російську нафту

Теги: , , , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка