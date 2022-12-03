Країни G7 та Австралія встановили граничну ціну на російську нафту – реакція ОПУ

Грудень, 03 в 9:55

Слідом за ЄС країни G7 та Австралія запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні $ 60 за барель.

Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

– Обмеження ціни є важливим інструментом для обмеження доходів, які РФ отримує для фінансування своєї незаконної війни в Україні, а також для забезпечення надійного постачання нафти на світові ринки, – йдеться у заяві американського відомства.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, коментуючи це важливе для України рішення, зауважив, що ціну на російську нафту потрібно було б встановити на рівні $30, щоб швидше знищити економіку ворога.

Зараз дивляться

– Ми завжди досягаємо своєї мети, і економіка Росії все одно буде зруйнована, а сама РФ платитиме та відповідатиме за всі злочини. З трибуналом буде так само. Вони дуже цього бояться, бо знають, що Україна доб‘ється свого, – додав він.

Європейський Союз 2 грудня встановив максимальну ціну на російську нафту, яка транспортується морем, на рівні $60 за барель.

Угода передбачає коригування ціни на нафту з РФ кожні два місяці, аби цінник був нижчим за ринкову вартість на 5%.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що це допоможе стабілізувати світові ціни на енергоносії.