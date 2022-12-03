Путін домагається не переговорів, а капітуляції Заходу – ISW

Грудень, 03 в 10:16

Президент РФ Володимир Путін зацікавлений не в переговорах із країнами Заходу, а в їхній повній капітуляції.

Так в Інституті вивчення війни (ISW) розтлумачили заяви про нібито готовність до переговорів, які вже кілька днів надходять із Кремля.

Аналітики вважають, що насправді Росія намагається отримати вигоду від бажання Заходу вести переговори щодо припинення війни РФ проти України.

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В ISW стверджують, що Путін розраховує на превентивні поступки від офіційних осіб західних країн, на які ті можуть піти, щоб заманити Росію за стіл переговорів.

На переконання експертів, останні заяви Володимира Путіна, його речника Дмитра Пєскова та міністра МЗС РФ Сергія Лаврова вказують на те, що бажаними поступками для РФ є:

зменшення фінансової та військової допомоги Заходу Україні,

визнання незаконної анексії Росією української території,

обмеження військових дій НАТО та Заходу в Європі.

Тимчасова угода з Україною та західними країнами є виграшною для Росії, адже пауза в бойових діях допоможе РФ зміцнити її Збройні сили для досягнення максималістичних цілей в Україні.

Натомість заяви Кремля про переговори традиційно не мають чітких формулювань, ідеться про припинення вогню, мирний процес чи остаточну мирну угоду.

– Путін не виявив значного інтересу до припинення вогню, а вимоги, які продовжує висувати Кремль, рівнозначні повній капітуляції Заходу. Тож все вказує на те, що Путін все ще зосереджується на досягненні військової перемоги, – вважають в ISW.

Зауважимо, що заяви про готовність РФ до переговорів почалися з виступу міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова під час засідання ОБСЄ 1 грудня.

Тоді міністр МЗС РФ повторив вимогу Кремля, запропоновану ще в грудні 2021 року, про те, що Росія буде готова до переговорів з офіційними особами Заходу, якщо ті погодяться на мораторій щодо розширення НАТО.

1 грудня президент США Джо Байден під час спільної пресконференції з французьким колегою Еммануелем Макроном зазначив, що не планував найближчим часом говорити з Путіним, але готовий це зробити, якщо лідер Кремля продемонструє зацікавленість у припиненні війни.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков у відповідь на це заявив, що “Путін завжди був відкритий до переговорів, але відмова США визнати територію України, на яку претендує Росія, суттєво ускладнює пошук спільного підґрунтя для дискусії”.

2 грудня президент Росії Володимир Путін під час годинної телефонної розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцем заявив, що буцімто “фінансова та військова допомога Заходу Україні створює ситуацію, коли український уряд категорично відкидає переговори між Москвою та Києвом” і закликав Шольца “переглянути підхід Німеччини до розвитку подій в Україні”.

Канцлер Німеччини натомість наголосив, що будь-яке дипломатичне вирішення війни в Україні повинно передбачати виведення російських військ”.

З огляду на це, в ISW певні, що демонстрація підтримки України Байденом, Макроном і Шольцем свідчить про те, що США, Франція та Німеччина не готові запропонувати Росії значні превентивні поступки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 283-тю добу.

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