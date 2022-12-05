Грудень, 05 в 13:07

Євросоюз узгоджує новий пакет санкцій проти Росії. Це вже дев’ятий пакет обмежувальних заходів проти РФ з початку повномасштабного вторгнення.

У ці вихідні, 3-4 грудня, Європейська комісія провела слухання з цього питання з представниками країн-членів ЄС.

Під нові обмежувальні заходи можуть потрапити близько 180 компаній та людей, які працюють у сфері технологій, фінансів та медіа.

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Кілька дипломатів розповіли виданню, що згода щодо санкцій може бути швидко досягнута і уже до найближчого саміту Євросоюзу, який має відбутися наступного тижня.

Восьмий пакет санкцій проти Росії затвердили на початку жовтня. До нього, зокрема, увійшли обмеження ціни на нафту, заборона криптогаманців та обмеження на імпорт з Росії майже на сім мільярдів євро на рік.

Також сьогодні, 5 грудня, набуває чинності заборона на імпорт російської нафти морським шляхом. Це одна з найжорсткіших санкцій проти РФ. Росія є третім за величиною виробником нафти у світі після США та Саудівської Аравії й другим у світі експортером сирої нафти. Торік близько половини цього експорту припадало на країни Європи.

Однак, за даними Міжнародного енергетичного агентства, у жовтні цього року експорт нафти з РФ становив 7,7 млн барелів на добу, що лише на 400 тисяч менше довоєнного рівня.

З початку повномасштабного вторгнення Росія продовжує отримувати мільярди доларів доходів щомісяця з продажу викопного палива. Більшість споживачів припадає на європейські країни. Росія фінансує війну проти України з цих грошей і Європа йде шляхом відмови від фінансування російського режиму.