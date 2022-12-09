Опозиціонера Іллю Яшина засудили до 8,5 років колонії за стрім про звірства армії РФ у Бучі

Грудень, 09 в 15:42

Російський суд засудив опозиційного політика Іллю Яшина до 8,5 років ув’язнення. Його визнали винним у розповсюдженні “фейків” про російську армію.

Видання Insider пише, що наразі це найсуворіший вирок за цією статтею. Межа покарання – 10 років позбавлення волі.

Причиною порушення кримінальної справи проти політика став стрім Яшина про скоєні злочини, вбивства та тортури українських цивільних російськими військовими у Бучі, який він вів на YouTube у квітні.

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— Яшин створив реальну загрозу для формування негативного ставлення до збройних сил РФ, – йдеться у вироку Міщанського районного суду Москви.

Яшин був серед невеликої групи противників війни, які вирішили не залишати Росію після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Він вважає, що “антивоєнні голоси звучать голосніше та переконливіше, якщо особа залишається в Росії”.

— Отже, суд засудив мене до 8 років та 6 місяців колонії. Що ж, автори вироку оптимістично оцінюють перспективи Путіна. На мій погляд — надто оптимістично, – заявив Яшин.

У своїй промові в залі суду цього тижня Яшин сказав, що мав залишитися в Росії, щоб говорити правду вголос і зупинити кровопролиття будь-якою ціною.

— Мені фізично боляче думати, скільки людей загинуло на цій війні, скільки життів було зруйновано і скільки сімей втратили домівки. Краще провести 10 років за ґратами як чесна людина, ніж тихо згоряти від сорому за кров, пролиту вашим урядом.

Прокурор наполягав на дев’яти роках колонії. Також політику хотіли заборонити користуватися інтернетом протягом кількох років після відбування терміну.

Ілля Яшин – російський політичний та громадський діяч. Після вбивства опозиційного політика Бориса Нємцова працював над завершенням підготовленого Нємцовим дослідження про агресію РФ на Донбасі Путін. Війна. Після повномасштабного вторгнення РФ публічно виступив проти війни.