Путін пообіцяв продовжити атаки на енергосистему України, незважаючи на критику

Грудень, 08 в 18:13

Президент Росії Володимир Путін заявив, що збирається продовжувати атаки на енергосистеми України, незважаючи на глобальну критику цих ударів, через що мільйони людей залишаються без електрики та води взимку.

Про це пише The Guardian.

– Занадто багато галасу навколо наших ударів по енергетичній інфраструктурі сусідньої країни. Так, ми це робимо. Але хто це почав? – сказав Путін на церемонії нагородження у Кремлі.

Він зазначив, що критика “не завадить нашим бойовим завданням”.

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Російський диктатор представив удари як відповідь на вибух на московському мосту в анексований Крим та інші атаки, звинувативши Київ у вибуху ліній електропередач від Курської АЕС та у тому, що він не подає воду до Донецька на сході України.

– Не подача води до міста з населенням понад мільйон людей – це акт геноциду, – сказав Путін.

Він звинуватив Захід у “повному мовчанні” з цього приводу та упередженому ставленні до Росії.

– Як тільки ми рухаємося і робимо щось у відповідь, шум і гам поширюються по всьому всесвіту, – стверджує президент РФ.

Нагадаємо, Росію звинувачують у тому, що її атаки на енергетичну систему та інфраструктуру України є воєнними злочинами.