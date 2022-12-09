Грудень, 09 в 9:24

У місті Барнаул Алтайського краю РФ горить величезне підприємство з виробництва шин.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Пожежа настільки масштабна, що до гасіння залучили понад 111 осіб, 34 одиниці техніки та спеціальний пожежний потяг.

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Займання сталося в одному із цехів заводу. Але коли пожежники прибули на місце, вогнем було охоплено чотириповерхову будівлю, і він продовжував поширюватися.

Наразі гасіння триває. Завод виготовляє шини під брендом Nortec.



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Фото: скриншот із відео