Ще одна масштабна пожежа. У Барнаулі горить завод із виробництва шин
У місті Барнаул Алтайського краю РФ горить величезне підприємство з виробництва шин.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Пожежа настільки масштабна, що до гасіння залучили понад 111 осіб, 34 одиниці техніки та спеціальний пожежний потяг.
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Займання сталося в одному із цехів заводу. Але коли пожежники прибули на місце, вогнем було охоплено чотириповерхову будівлю, і він продовжував поширюватися.
Наразі гасіння триває. Завод виготовляє шини під брендом Nortec.
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Фото: скриншот із відео