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Факти / Світ / Росія

Ще одна масштабна пожежа. У Барнаулі горить завод із виробництва шин

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Ще одна масштабна пожежа. У Барнаулі горить завод із виробництва шин

У місті Барнаул Алтайського краю РФ горить величезне підприємство з виробництва шин.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Пожежа настільки масштабна, що до гасіння залучили понад 111 осіб, 34 одиниці техніки та спеціальний пожежний потяг.

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Займання сталося в одному із цехів заводу. Але коли пожежники прибули на місце, вогнем було охоплено чотириповерхову будівлю, і він продовжував поширюватися.

Наразі гасіння триває. Завод виготовляє шини під брендом Nortec.

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Фото: скриншот із відео

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