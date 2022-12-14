Чутки про відставку Герасимова та насмішки Гіркіна: що 14 грудня відбувається в РФ

Грудень, 14 в 13:50

Нині в Росії точаться бурхливі дискусії щодо ведення війни проти України.

Відомо, що останні дві доби в соціальних мережах ширяться чутки про ймовірне звільнення начальника Генштабу Збройних сил РФ, генерала Валерія Герасимова.

У розвідці Міністерства оборони Великої Британії поки що цю інформацію перевірити не можуть, але не виключають, що верхівку військової ієрархії Росії охоплює певна напруженість.

Зараз дивляться

Тим часом настрої військових РФ збурюють коментарі колишнього “міністра оборони” так званої ДНР Ігоря Гіркіна.

Ексватажок терористичного угруповання ще 6 грудня заявив, що два місяці провоював на передовій у складі “ДНР”.

Завдяки цьому досвіду він буцімто пересвідчився в тому, що “стратегічне планування війни Росії в Україні переживає кризу”.

Нині Гіркін висміює зосередженість армії РФ на зведенні великих позиційних оборонних споруд.

На його переконання, користь від них достатньо сумнівна.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 294-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ministry of Defence

Фото: Міноборони Росії