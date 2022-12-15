Грудень, 15 в 14:00

Начальник штабу оборони Великої Британії адмірал Ентоні Радакін розповів про втрати російської армії у війні проти України, і підкреслив, що РФ вже гостро не вистачає артилерійських боєприпасів.

Про це повідомляє пресслужба уряду Великої Британії.

За словами представника Міноборони, Росія на війні втратила близько 100 тис. солдатів убитими, пораненими чи дезертирами. Знищено цілі батальйонні тактичні групи.

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Також у боях знищено чи захоплено близько 4500 одиниць бронетехніки та 600 артилерійських систем. Російський флот втратив 12 кораблів. Знищено понад 70 вертольотів, 60 літаків та 150 безпілотників. Це втрати, які будуть відчуватися щонайменше десятиліття, наголошує Радакін.

– Це не означає, що наступний рік не буде важким. Але ви тільки подивіться на математику. Росія шукає розради в Ірані, Північній Кореї та Китаї. Україна звертається до надзвичайної сили Америки та світу, — заявив адмірал.

За його словами, для Росії буде лише гірше.

Раніше путінських генералів лаяли за те, що вони пояснювали та виправдовували необхідність йти з захоплених територій нібито для збереження своєї армії. Тепер у них виникає набагато складніша розмова.

– Отже, дозвольте мені сказати Путіну те, що його власні генерали та міністри, ймовірно, надто бояться сказати: Росія стикається з гострою нестачею артилерійських боєприпасів, – заявив Ентоні Радакін.

Це означає, що здатність окупаційної армії проводити успішні наступальні наземні операції швидко знижується.

– Немає жодної загадки у тому, чому це так. Путін планував 30-денну війну, але російська зброя стріляє вже майже 300 днів. Шафа порожня. Морально, концептуально і фізично сили Путіна закінчуються, – рішуче заявив начальник штабу оборони Великої Британії.

Раніше речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що РФ мала дуже великий запас радянських боєприпасів 122-го, 152-го калібру до всіх систем реактивного вогню. Проте інтенсивна війна впродовж дев’яти місяців виснажила ці запаси. Саме тому окупанти везуть снаряди з далеких регіонів.