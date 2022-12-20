Путін зустрівся з Шойгу, Герасимовим та Суровікіним: усе про приховані мотиви Кремля
У Кремлі зрежисували засідання об’єднаного штабу “спеціальної військової операції”, щоб реалізувати низку прихованих мотивів.
Про це 20 грудня повідомили в розвідці Міноборони Великої Британії.
В оборонному відомстві вважають, що 16 грудня очільника Кремля зафільмували з кількома високопоставленими військовими, зокрема з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим, міністром оборони Сергієм Шойгу та командувачем групою військ РФ в Україні генералом Сергієм Суровікіним, щоб продемонструвати колективну відповідальність за “спеціальну військову операцію”.
– Цією демонстрацією, імовірно, мали на меті зняти відповідальність із Путіна за військову невдачу, високий рівень смертності та зростання громадського невдоволення, – припускають британські розвідники.
Показові кадри, вважають в британському оборонному відомстві, були створені також для того, щоб розвіяти чутки в соціальних мережах про звільнення генерала Герасимова.
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Джерело: Ministry of Defence
Фото: Сайт президента Росії