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Факти / Світ / Росія

Путін зустрівся з Шойгу, Герасимовим та Суровікіним: усе про приховані мотиви Кремля

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Володимир Путін під час засідання "Об'єднаного штабу СВО" 16 грудня 2022

У Кремлі зрежисували засідання об’єднаного штабу “спеціальної військової операції”, щоб реалізувати низку прихованих мотивів.

Про це 20 грудня повідомили в розвідці Міноборони Великої Британії.

В оборонному відомстві вважають, що 16 грудня очільника Кремля зафільмували з кількома високопоставленими військовими, зокрема з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим, міністром оборони Сергієм Шойгу та командувачем групою військ РФ в Україні генералом Сергієм Суровікіним, щоб продемонструвати колективну відповідальність за “спеціальну військову операцію”.

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Володимир Путін під час засідання "Об'єднаного штабу СВО" 16 грудня 2022
Шойгу та Герасимов під час засідання "Об'єднаного штабу СВО" 16 грудня 2022
Сергій Шойгу під час засідання "Об'єднаного штабу СВО" 16 грудня 2022
Сергій Суровікін та Сергій Шойгу Сергій Шойгу під час засідання "Об'єднаного штабу СВО" 16 грудня 2022
Володимир Путін під час засідання "Об'єднаного штабу СВО" 16 грудня 2022
Володимир Путін під час засідання "Об'єднаного штабу СВО" 16 грудня 2022
Шойгу та Герасимов під час засідання "Об'єднаного штабу СВО" 16 грудня 2022
Сергій Шойгу під час засідання "Об'єднаного штабу СВО" 16 грудня 2022
Сергій Суровікін та Сергій Шойгу Сергій Шойгу під час засідання "Об'єднаного штабу СВО" 16 грудня 2022
Володимир Путін під час засідання "Об'єднаного штабу СВО" 16 грудня 2022
Путін зустрівся з Шойгу, Герасимовим та Суровікіним: усе про приховані мотиви Кремля / 5 фотографий

– Цією демонстрацією, імовірно, мали на меті зняти відповідальність із Путіна за військову невдачу, високий рівень смертності та зростання громадського невдоволення, – припускають британські розвідники.

Показові кадри, вважають в британському оборонному відомстві, були створені також для того, щоб розвіяти чутки в соціальних мережах про звільнення генерала Герасимова.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 300-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ministry of Defence

Фото: Сайт президента Росії

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