Таємні зв’язки РПЦ та російських спецслужб. Як ФСБ формує армію шпигунів у церкві

Грудень, 20 в 20:25

Московська церква десятки років тісно пов’язана із секретними службами – спочатку СРСР, а потім і з сучасною Росією.

Про це розповів генерал-майор СБУ Віктор Ягун. Він зауважив, що спочатку в СРСР церква й священики зазнавали гонитви.

– З того часу фактично російська православна церква стала повноцінним таким елементом радянської держави. З повним комплексом її використання. В першу чергу – вплив на ту аудиторію, до якої раніше неможливо було дотягнутися, – говорить він.

Колишній офіцер ФСБ Ілля Богданов, який порвав зв’язки з РФ ще у 14-му році, воював на боці України під Іловайськом, захищав донецький аеропорт, а після широкомасштабного російського вторгнення захищав Київ і Донецьку область розповів, що кожен священик кожної офіційної парафії в РФ так чи інакше пов’язаний з ФСБ.

Зараз дивляться

– У форматі оперативно-довірчого контакту він може стежити за іншими священиками. Розповідати про обстановку всередині церкви. На інших священиків стукати, а безпосередньо ті, що працюють із людьми, вони обов’язково вербовані. Але вербовані виходить 100%, – каже Богданов.

На думку політолога Тараса Березовецького, патріарх РПЦ Кирило, очевидно, не є кадровим розвідником, на відміну від інших.

– Навколо нього є професійні російські розвідники, шпигуни, які виконують функції контролю, вербування, збору інформації і подібного. Але ще одна важлива функція, яку виконує РПЦ і на яку погодився Кирило: з часів Бориса Єльцина діють досі не скасовані пільги на безмитне переміщення товарів алкогольної продукції, тютюновій продукції, які дозволили отримати в дев’яностих-нульових роках РПЦ мільярдні прибутки, – розповідає він.

Ексофіцер російської спецслужби Ілля Богданов каже, що завдання які виконують агенти ФСБ під прикриттям сану – найрізноманітніші, наприклад – долучити паству до таємних справ.

Фото: Патриарх Кирилл