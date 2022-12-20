У російській Чувашії вибухнув газопровід, одна людина постраждала
У вівторок, 20 грудня, у російській Чувашії сталася пожежа на магістральному газопроводі.
Як пишуть росЗМІ, внаслідок витоку вогонь спалахнув на газопроводі Уренгой – Помари – Ужгород. До займання там велися роботи експлуатуючою організацією.
За даними Державного комітету з надзвичайного стану, одна особа постраждала.
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Температура навколо епіцентру пожежі дуже висока, тому деякі мешканці поки що не можуть повернутися до своїх будинків.
Нещодавно пожежа спалахнула у російському Ангарську на нафтохімічному заводі. Причиною події назвали загазованість систем технологічної установки.
Відомо, що загинуло двоє співробітників АНХК. За фактом пожежі порушено кримінальну справу.