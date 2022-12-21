Грудень, 21 в 10:00

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що вибухи в Росії будуть траплятися дедалі частіше. Це результат нинішньої політика країни-агресора.

– Я попереджав, що “бавовна” на Росії буде наростати й вона буде з кожним днем дедалі більше. І нічого тут дивного немає, Росія є Росія. Треба чемно поводитися стосовно цивілізованого суспільства, і все у вас буде добре. А якщо ви будете надалі проводити таку політику, як ви зараз обрали, то повірте, буде вибухати не тільки там, а ще й багато в інших містах, і як то кажуть, мало їм не буде точно, — сказав він.

Останнім часом у Росії дедалі частіше стається “бавовна”. Так, у вівторок, 20 грудня, у російській Чувашії сталася пожежа на магістральному газопроводі.

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18 грудня повідомлялось, що в Іркутській області РФ горить установка на Марківському нафтогазоконденсатному родовищі.

Джерело: Факти ICTV