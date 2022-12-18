1 тис. кв. км зарева. У РФ палає установка на нафтогазоконденсатному родовищі
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В Іркутській області РФ горить установка на Марківському нафтогазоконденсатному родовищі.
Про це пишуть у соцмережах.
– Наразі площа пожежі — близько тисячі квадратних кілометрів. Губернатор області Ігор Кобзєв попереджає, що можуть бути постраждалі, – зазначають ЗМІ.
На відео, які опубліковані у соцмережах, видно, як зарево осяює небо.
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Останнім часом у Росії постійно щось спалахує. Так, уночі 15 грудня сталася пожежа на промисловому майданчику Ангарської нафтохімічної компанії в Іркутській області РФ.
А 13 грудня у Санкт-Петербурзі на території машинобудівного заводу Звезда палала будівля площею 200 кв. метрів.
Фото: скрін з відео