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Факти / Світ / Росія

У Росії впав літак: є загиблі

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
У Росії впав літак: є загиблі
Фото: Depositphotos

У Ненецькому автономному окрузі Росії через обледеніння впав літак Ан-2, на борту якого перебувало 12 людей. Серед них було два члени екіпажу та 10 пасажирів. На місце було направлене наземне угруповання на снігоходах, а також на гелікоптері.

Про це пишуть російські ЗМІ.

За попередніми даними, загинули двоє людей.

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В екстрених службах проінформували, що літак прямував з Учкара до Нарімана. Ан-2 здійснив жорстку посадку в НАО. Обставини НП з’ясовуються.

Нагадаємо, що у жовтні у російському місті Іркутськ військовий літак (Су-30) впав на двоповерховий будинок.

А трошки раніше навчально-бойовий літак Су-34 впав на житловий будинок в російському Єйську. Внаслідок пожежі було пошкоджено 15 квартир. За інформацією воєнкорів, літак належав до 277 полку.

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