Жовтень, 17 в 18:46

В російському Єйську впав літак. В пабліках пишуть, що льотчик катапультувався.

– Єйськ – це поруч з аеропортом, звідки злітають бомбити Донецьку та Запорізьку області. Відплата як вона є…, – написав у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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На іншому відео можна побачити, що після вибуху продовжується детонація.

– Навчально-бойовий літак Су-34, попередньо був з повним боєкомплектом, – повідомляє 112.

За попередніми даними, внаслідок пожежі пошкоджено 15 квартир. Пожежники поки що не можуть локалізувати вогонь.

За попередніми даними росЗМІ, у польоті в Су-34 відмовив двигун.

За інформацією воєнкорів літак належав до 277 полку.

– На жаль, цього разу Збройні Сили України до знищення цього російського літака не мають жодного відношення. Російським вбивцям-льотчикам хочу сказати одне, є не лише суд людський, а і кара Небесна, – прокоментував подію речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

Нагадаємо, що 14 жовтня у Бєлгороді пролунав вибух на ТЕС, в результаті чого в деяких районах зникло світло.