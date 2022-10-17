У російському Єйську літак впав на житловий будинок
В російському Єйську впав літак. В пабліках пишуть, що льотчик катапультувався.
– Єйськ – це поруч з аеропортом, звідки злітають бомбити Донецьку та Запорізьку області. Відплата як вона є…, – написав у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
На іншому відео можна побачити, що після вибуху продовжується детонація.
– Навчально-бойовий літак Су-34, попередньо був з повним боєкомплектом, – повідомляє 112.
За попередніми даними, внаслідок пожежі пошкоджено 15 квартир. Пожежники поки що не можуть локалізувати вогонь.
За попередніми даними росЗМІ, у польоті в Су-34 відмовив двигун.
За інформацією воєнкорів літак належав до 277 полку.
– На жаль, цього разу Збройні Сили України до знищення цього російського літака не мають жодного відношення. Російським вбивцям-льотчикам хочу сказати одне, є не лише суд людський, а і кара Небесна, – прокоментував подію речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.
Нагадаємо, що 14 жовтня у Бєлгороді пролунав вибух на ТЕС, в результаті чого в деяких районах зникло світло.