Є понад 400 тис. претендентів: РФ може залучати до виробництва танків в’язнів

Січень, 13 в 10:49

Росія може активно залучати до виробництва відносно низькотехнологічної зброї ув’язнених.

Таке припущення висловили в розвідці Міноборони Великої Британії 13 січня.

У британському оборонному відомстві не виключають, що таких ресурсів, зокрема, потребує Уралвагонзавод, що є найбільшим виробником танків у Росії.

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На такий крок, вважають британські розвідники, представники російського оборонпрому можуть піти через шалений тиск із боку Кремля, що вимагає збільшення виробництва зброї.

У розвідки Міноборони Великої Британії є підстави вважати, що росіяни залучають ув’язнених до виробництва, намагаючись задовольнити потреби в умовах розгорнутої війни.

Британські розвідники нагадали, як у листопаді 2022 року в Уралвагонзаводі після зустрічі з представниками Федеральної служби виконання покарань заявили місцевим ЗМІ про готовність “працевлаштувати” 250 ув’язнених.

Використання праці в’язнів, додають у британському оборонному відомстві, є давньою традицією Росії.

А в 2017 році примусова праця ув’язнених знову стала в РФ одним із видів кримінального покарання.

– Росія – країна з одним із найвищих показників ув’язнень у світі, а Федеральна служба виконання покарань – орган, що контролює розгалужену імперію із понад 400 тис. ув’язнених, який часто звинувачують у надзвичайній жорстокості та корупції, – зазначають у розвідці Міноборони Великої Британії.

Ув’язнені, наголошують в британському оборонному відомстві, є унікальним людським ресурсом для російських лідерів, який вони можуть використовувати для підтримки “спеціальної військової операції” через брак охочих воювати.

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