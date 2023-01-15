Хочуть зняти напруження – розвідка Британії про підвищення віку призовників у РФ

Січень, 15 в 14:01

У РФ, очевидно, знайшли спосіб, як заспокоїти громадян, яких лякає оголошення чергової хвилі “часткової мобілізації”.

Так у розвідці Міноборони Великої Британії прокоментували заяви голови комітету Держдуми Федеральних зборів РФ з оборони Андрія Картаполова про підвищення віку призовників.

Останній, зокрема, запропонував уже навесні 2023 року підвищити віковий поріг для осіб, які підлягають призову на військову службу, із 27 до 30 років.

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За словами Андрія Картаполова, тільки завдяки цьому кроку вдасться збільшити чисельність російських сил на 30%, про що повідомлялося раніше.

До слова, таке нововведення ще торік підтримав президент РФ Володимир Путін.

Тож у британському оборонному відомстві не виключають, що офіційні особи Кремля нині озвучують реакцію громадськості.

– Існує реалістична можливість того, що зміною вікових критеріїв для призовників російські лідери сподіваються зміцнити особовий склад армії, яка воює в Україні. До того ж такий крок здається людям менш тривожним, ніж таке непопулярне рішення, як оголошення чергової хвилі “часткової мобілізації”, – зазначають у британській розвідці.

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