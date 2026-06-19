Президент Володимир Зеленський повідомив, що переговори з Росією будуть відновлені, однак можуть проходити в іншому форматі, зокрема за участю представників Європи.

Про це глава держави заявив 19 червня під час спільного брифінгу в Києві з президентом Гондурасу Насрі Асфурою.

Зеленський про формат переговорів з Росією

– Раунди переговорів, я думаю, відновляться. Питання – в якому форматі? Європейці за те, щоб це був спільний трек – американці-європейці. Я, і всі також, підтримують трек, який ми запропонували останнім. Я вірю в двосторонні перемовини, але щоб партнери обов’язково були, – сказав Зеленський.

За його словами, Україна розраховує на досягнення низки важливих цілей, серед яких отримання гарантій безпеки після завершення війни та вступ до Європейського Союзу.

Зараз дивляться

Також президент наголосив, що Росії наразі надають можливість самостійно визначитися щодо формату майбутніх переговорів.

– Ми даємо можливість руским обирати формат, – сказав глава держави.

Нагадаємо, під час саміту G7 президент США Дональд Трамп заявив, що Володимиру Путіну і Володимиру Зеленському треба поговорити. Проте, за словами трампа, вони обидва не знають, як це зробити.

Останній раунд тристоронніх переговорів за участю України, США та Росії відбувся в Женеві 17-18 лютого. Після цього Сполучені Штати переключили основну увагу на війну в Ірані.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.