Січень, 19 в 8:12

Росія таємно перекидає до Білорусі своїх військових у залізничних цистернах.

Про це повідомляє білоруське видання Наша Ніва від своїх джерел.

Такий маневр Росія здійснює для того, щоб супутники не змогли зафіксувати перевезення живої сили. Тому насправді у цистернах залізничних потягів знаходиться не рідкий вантаж, а люди.

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При цьому не відомо, чи Росія перекидає в Білорусь таким же чином військову техніку та боєприпаси.

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У лютому 2022 року Росія використала територію Білорусі для нападу на Київ та область. Проте вже навесні російські підрозділи змушені були відступити з Київської, Житомирської та Чернігівської областей, що межують із Білоруссю.

Збройні сили України завдавали нищівних ударів по окупантах. Крім того, вони мали значні проблеми із забезпеченням.

Після успішного контрнаступу ЗСУ восени 2022 року російський диктатор Володимир Путін був змушений провести часткову мобілізацію резервістів у Росії. Тоді російські військові почали прибувати до Білорусі та проходити навчання на білоруських полігонах.