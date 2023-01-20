Росатом допомагає постачати сировину та електроніку російському ВПК та армії – WP

Січень, 20 в 21:48

Російський державний ядерно-енергетичний конгломерат Росатом працює над постачанням російській збройовій промисловості компонентів, технологій і сировини для ракетного палива. Про це йдеться у розслідуванні The Washington Post.

Зазначається, що такі дії можуть посилити заклики до запровадження санкцій проти компанії Росатом.

У листі керівника департаменту Росатома, датованому жовтнем 2022 року, який отримала українська розвідка, йдеться про нещодавню зустріч із Міноборони та представниками ВПК Росії.

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У ньому зазначається, що Росатом пропонує надати товари російським військовим частинам і російським виробникам зброї, які перебувають під санкціями.

Серед виробників зброї – виробник ракетних комплексів Алмаз-Антей та НПК Техмаш, що виготовляє некеровані бомби та системи залпового вогню, виробник ракет Іскандер та реактивних систем залпового вогню Ураган.

Серед матеріалів, які дочірні компанії Росатому пропонували надати російській оборонній промисловості, як свідчать документи в розпорядженні The WP, є оксид алюмінію – важливий компонент для ракетного палива; літій-іонні батареї для живлення танків, систем протиракетної оборони та іншого озброєння; технології 3D-друку; хімічні сполуки, що використовуються в авіа- і ракетобудуванні.

Росатом тривалий час презентував себе як цивільна організація, що експлуатує атомні електростанції в комерційних партнерствах по всьому світу, попри свою роль у розробці ядерної зброї для Росії.

— Але війна Росії проти України показує, наскільки тісно ця компанія, до складу правління якої входять нинішні та колишні високопосадовці російських служб безпеки, пов’язана з її військово-промисловим комплексом — і навіть з російськими військовими операціями в Україні, – пише WP.

Росатом у відповідь на запит про коментар WP заявив, що “всі твердження у запиті абсолютно не відповідають дійсності”.

Досі Росатом уникав санкцій Заходу – частково через занепокоєння потенційними економічними наслідками через вплив на ядерну енергетику. Серед іншого, у країнах ЄС працюють 18 атомних електростанцій російського виробництва. Росатом контролює близько 30% світового ринку збагачення урану і 17% ринку реакторного палива.

Крім того, Росатом забезпечує значну частину доходів бюджету Росії. За словами голови ОП Андрія Єрмака, портфель закордонних замовлень корпорації досягає $200 млрд.

Україна, а також деякі країни ЄС не перший місяць закликають до запровадження санкцій проти ядерного сектора Росії, зокрема Росатому, вказуючи на його причетність до окупації Запорізької атомної електростанції.

На початку вересня 2022 року стало відомо, що Україна запровадила санкції проти Росатому. У списку опинилися понад 700 фізичних та юридичних осіб, які з нею пов’язані.