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Факти / Світ / Росія

В ISW розповіли, для чого у Москві розставили комплекси ППО

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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В ISW розповіли, для чого у Москві розставили комплекси ППО

Кремль, ймовірно, розгорнув системи ППО в Москві, щоб створити картинку, яка зображує війну в Україні як небезпечнішу для російської громадськості.

Так вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Проте навряд чи Кремль вважає, що Україна каже удари по Москві. Швидше за все це показна інформаційна гра, спрямована на підготовку російського суспільства до затяжної війни в Україні та подальших жертв.

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Розміщення систем ППО по Москві є частиною нової інформаційної операції з просування аналогій війни в Україні з міфами про Велику Вітчизняну війну.

Це необхідно Кремлю для посилення підтримки суспільством цієї війни і чергової мобілізації шляхом абсурдного зображення України як загрози Москві.

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Під час Другої світової війни системи ППО також розставляли Москвою.

Деякі російські провоєнні блогери відреагували на фото ППО із задоволенням, мовляв, нібито москвичі нарешті дізнаються, що Росія залучена у важку війну в Україні.

Зазначимо, що знімки систем ППО у Москві прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати, а депутат Держдуми Євген Лебедєв назвав фейком.

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