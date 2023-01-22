Розуміють, що загроза на роки – розвідка Британії про плани Шойгу реформувати ЗС РФ
Російське керівництво усвідомлює, що посилена військова загроза триватиме ще багато років після війни в Україні.
Так у британській розвідці прокоментували озвучені міністром оборони Росії Сергієм Шойгу плани суттєвих змін у структурі Збройних сил РФ у 2023-2026 роках.
У найближчі роки в Росії планують збільшити кількість особового складу армії до 1,5 млн, що на 11% більше від раніше оголошеного розширення до 1,35 млн.
Крім того, Шойгу анонсував відновлення Московського та Ленінградського військових округів, частково повертаючись до радянського типу організації військ на заході Росії.
Ще в планах Кремля – створити в Карелії, біля фінського кордону, новий армійський корпус.
Однак у розвідці Міноборони Великої Британії певні: на шляху до запланованого розширення Росія, очевидно, матиме труднощі з особовим складом та обладнанням.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 333-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Ministry of Defence
Фото: Президент Росії