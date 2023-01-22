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Факти / Світ / Росія

Розуміють, що загроза на роки – розвідка Британії про плани Шойгу реформувати ЗС РФ

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Сергій Шойгу під час засідання "Об'єднаного штабу СВО" 16 грудня 2022

Російське керівництво усвідомлює, що посилена військова загроза триватиме ще багато років після війни в Україні.

Так у британській розвідці прокоментували озвучені міністром оборони Росії Сергієм Шойгу плани суттєвих змін у структурі Збройних сил РФ у 2023-2026 роках.

У найближчі роки в Росії планують збільшити кількість особового складу армії до 1,5 млн, що на 11% більше від раніше оголошеного розширення до 1,35 млн.

Зараз дивляться

Крім того, Шойгу анонсував відновлення Московського та Ленінградського військових округів, частково повертаючись до радянського типу організації військ на заході Росії.

Ще в планах Кремля – створити в Карелії, біля фінського кордону, новий армійський корпус.

Однак у розвідці Міноборони Великої Британії певні: на шляху до запланованого розширення Росія, очевидно, матиме труднощі з особовим складом та обладнанням.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 333-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ministry of Defence

Фото: Президент Росії

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