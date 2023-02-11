У російських військах виник серйозний дефіцит боєприпасів – розвідка Канади
Окупаційні війська РФ мають серйозні проблеми з нестачею боєприпасів. Водночас російська пропаганда поширює брехню, що боєприпасів начебто не вистачає Збройним силам України.
Про це поінформували в розвідувальному управлінні Збройних сил Канади.
Там спростували фейк РФ, що начебто дефіцит боєприпасів призведе до колапсу в ЗСУ до кінця березня.
– Російська дезінформація часто проєктує операційні труднощі РФ на українську сторону, й їхні війська в Україні, з високою вірогідністю, зараз стикаються із власними проблемами постачання, – наголошується в повідомленні.
У канадській розвідці уточнили, що саме Росія зіткнулася “з серйозною нестачею боєприпасів” під час повномасштабної війни проти України. У зв’язку з цим агресору довелося звернутися до своїх нечисленних закордонних союзників для постачання кількох типів боєприпасів.
Водночас українські військові продовжують завдавати величезних втрат ворогу.
– Українські сили продовжують завдавати великих втрат російським підрозділам, які атакують, зокрема в районі міст Бахмут та Вугледар, – зазначається в аналізі розвідки.
We’re working with international partners to detect, correct, and call out the Kremlin’s state-sponsored disinformation about Ukraine.
Read the latest information based on Canadian Forces Intelligence Command analysis. 1/6 pic.twitter.com/VQYVGBqXOY
— Canadian Armed Forces (@CanadianForces) February 10, 2023
Ще в грудні минулого року британська розвідка повідомляла про гостру нестачу артилерійських боєприпасів у російських військах.
З’являлися повідомлення, що окупанти знизили активність артилерійських обстрілів на фронті, подекуди на 75%.
Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповідав, що агресору не вистачає снарядів до артилерії та танків. Їх РФ шукає по всьому світу.