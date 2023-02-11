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Факти / Світ / Росія

У російських військах виник серйозний дефіцит боєприпасів – розвідка Канади

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Техніка РФ
Фото: Генштаб ЗСУ

Окупаційні війська РФ мають серйозні проблеми з нестачею боєприпасів. Водночас російська пропаганда поширює брехню, що боєприпасів начебто не вистачає Збройним силам України.

Про це поінформували в розвідувальному управлінні Збройних сил Канади.

Там спростували фейк РФ, що начебто дефіцит боєприпасів призведе до колапсу в ЗСУ до кінця березня.

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– Російська дезінформація часто проєктує операційні труднощі РФ на українську сторону, й їхні війська в Україні, з високою вірогідністю, зараз стикаються із власними проблемами постачання, – наголошується в повідомленні.

У канадській розвідці уточнили, що саме Росія зіткнулася “з серйозною нестачею боєприпасів” під час повномасштабної війни проти України. У зв’язку з цим агресору довелося звернутися до своїх нечисленних закордонних союзників для постачання кількох типів боєприпасів.

Водночас українські військові продовжують завдавати величезних втрат ворогу.

– Українські сили продовжують завдавати великих втрат російським підрозділам, які атакують, зокрема в районі міст Бахмут та Вугледар, – зазначається в аналізі розвідки.

Ще в грудні минулого року британська розвідка повідомляла про гостру нестачу артилерійських боєприпасів у російських військах.

З’являлися повідомлення, що окупанти знизили активність артилерійських обстрілів на фронті, подекуди на 75%.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповідав, що агресору не вистачає снарядів до артилерії та танків. Їх РФ шукає по всьому світу.

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