Лютий, 11 в 10:45

Окупаційні війська РФ мають серйозні проблеми з нестачею боєприпасів. Водночас російська пропаганда поширює брехню, що боєприпасів начебто не вистачає Збройним силам України.

Про це поінформували в розвідувальному управлінні Збройних сил Канади.

Там спростували фейк РФ, що начебто дефіцит боєприпасів призведе до колапсу в ЗСУ до кінця березня.

Зараз дивляться

– Російська дезінформація часто проєктує операційні труднощі РФ на українську сторону, й їхні війська в Україні, з високою вірогідністю, зараз стикаються із власними проблемами постачання, – наголошується в повідомленні.

У канадській розвідці уточнили, що саме Росія зіткнулася “з серйозною нестачею боєприпасів” під час повномасштабної війни проти України. У зв’язку з цим агресору довелося звернутися до своїх нечисленних закордонних союзників для постачання кількох типів боєприпасів.

Водночас українські військові продовжують завдавати величезних втрат ворогу.

– Українські сили продовжують завдавати великих втрат російським підрозділам, які атакують, зокрема в районі міст Бахмут та Вугледар, – зазначається в аналізі розвідки.

We’re working with international partners to detect, correct, and call out the Kremlin’s state-sponsored disinformation about Ukraine. Read the latest information based on Canadian Forces Intelligence Command analysis. 1/6 pic.twitter.com/VQYVGBqXOY — Canadian Armed Forces (@CanadianForces) February 10, 2023

Ще в грудні минулого року британська розвідка повідомляла про гостру нестачу артилерійських боєприпасів у російських військах.

З’являлися повідомлення, що окупанти знизили активність артилерійських обстрілів на фронті, подекуди на 75%.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповідав, що агресору не вистачає снарядів до артилерії та танків. Їх РФ шукає по всьому світу.