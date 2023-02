Окупаційні війська РФ мають серйозні проблеми з нестачею боєприпасів. Водночас російська пропаганда поширює брехню, що боєприпасів начебто не вистачає Збройним силам України.

Про це поінформували в розвідувальному управлінні Збройних сил Канади.

Там спростували фейк РФ, що начебто дефіцит боєприпасів призведе до колапсу в ЗСУ до кінця березня.

У канадській розвідці уточнили, що саме Росія зіткнулася “з серйозною нестачею боєприпасів” під час повномасштабної війни проти України. У зв’язку з цим агресору довелося звернутися до своїх нечисленних закордонних союзників для постачання кількох типів боєприпасів.

Водночас українські військові продовжують завдавати величезних втрат ворогу.

We’re working with international partners to detect, correct, and call out the Kremlin’s state-sponsored disinformation about Ukraine.

Read the latest information based on Canadian Forces Intelligence Command analysis. 1/6 pic.twitter.com/VQYVGBqXOY

— Canadian Armed Forces (@CanadianForces) February 10, 2023