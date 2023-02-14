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Факти / Світ / Росія

У Москві вирішили мобілізувати провідних науковців РФ

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
У Москві вирішили мобілізувати провідних науковців РФ
Фото: Depositphotos

У Російській Федерації почали заохочувати до мобілізації науковців.

Про це стало відомо Генеральному штабу Збройних сил України.

За даними української сторони, агітація вже почалась у столиці РФ Москві.

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Роз’яснювальну роботу, зокрема, провели з персоналом науково-дослідного інституту Полюс, що є провідним науковим центром Росії в галузі лазерних технологій.

Науковців схиляли до участі у війні проти України соціальними гарантіями та пільгами для мобілізованих осіб.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 356-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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