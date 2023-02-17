Лютий, 17 в 11:05

Загальні втрати окупаційних військ РФ в Україні від початку повномасштабної війни на сьогодні становлять до 200 тис. осіб, з яких до 60 тис. – ліквідовані.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії.

У розвідці наголошують, що сили російського міністерства оборони й приватних військових компаній, ймовірно, втратили від 175 до 200 тис. осіб із початку вторгнення в Україну. Сюди, вочевидь, входять близько 40-60 тис. убитих.

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Водночас серед найманців ПВК Вагнера втрати сягають близько 50% від загальної їхньої чисельності.

Найбільших втрат росіяни зазнають від ударів української артилерії.

Міноборони Великої Британії вважає, що втрати окупантів почали зростати прискореними темпами з вересня, коли в Росії провели часткову мобілізацію.

Британці наголошують, що співвідношення кількості ліквідованих до кількості поранених є аномально високим для сучасної війни.

– Це майже напевно свідчить про дуже примітивне медичне забезпечення більшості підрозділів, – підсумували в британській розвідці.

За даними Генштабу, 16 лютого ЗСУ ліквідували 800 російських окупантів.