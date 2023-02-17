У Самарській області РФ на оборонному заводі стався вибух: є загибла та поранені
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Фото: Depositphotos
У Самарській області РФ на Чапаєвському механічному заводі здетонувала вибухівка. Інцидент стався напередодні 16 лютого.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Повідомляється, що внаслідок вибуху в одному з цехів загинула жінка, ще троє людей зазнали поранень. Пожежі не було.
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Чапаївський механічний завод уже понад 60 років виробляє засоби підривання, наприклад: капсулі-детонатори, піротехнічні реле, герметичні вибухові патрони, кумулятивні заряди тощо.
Нагадаємо, що 14 лютого у місті Коломна, Московської області РФ сталася масштабна пожежа на колишньому підприємстві з ремонту вагонів поїздів.
13 лютого в Ярославській області в районі села Єремейцеве вибухнув газопровід.