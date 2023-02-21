Росія призупиняє участь у ДСНО: у чому полягає договір та що означає рішення РФ
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО).
Під час виступу на федеральних зборах Путін сказав, що РФ “не виходить” з договору, а “саме призупиняє”.
У своїй промові він назвав “театром абсурду” те, що США прагнуть інспектувати російські військові об’єкти в межах договору, оскільки “Сполучені Штати і НАТО прямо кажуть, що їхня мета — стратегічна поразка Росії”.
Водночас наприкінці січня Держдеп США повідомив, що РФ не дотримується умов ДСНО. Зазначалося, що Росія не допускає американських інспекторів на свої ядерні об’єкти.
Факти ICTV розповідають, у чому полягає Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь із Росією (СНО-3 або New Start), а також, що означає припинення участі у ньому РФ.
Що таке ДСНО або СНО-3?
Це договір між США та Росією про скорочення ядерних озброєнь. Він був підписаний у Празі 2010 року терміном на десять років.
Він набув чинності 5 лютого 2011 року. Це останній з чинних між Москвою і Вашингтоном договорів про контроль за ядерними озброєннями.
29 січня 2021 року Путін підписав закон, який ратифікував продовження на п’ять років двостороннього договору зі США.
3 лютого 2021 року дію New Start продовжили США. Як зазначалося у повідомленні на сайті Держдепу, цей крок став першим у втіленні обіцянки президента Джо Байдена “захистити американський народ від ядерної загрози, відновивши лідерство США в контролі над озброєнням та нерозповсюдженні”.
Що передбачає ДСНО?
Договір передбачає скорочення кожною зі сторін своїх запасів ядерних боєзарядів до 1 550 одиниць і до 700 одиниць для розгорнутих носіїв – міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів і важких бомбардувальників.
За договором, інспектори з обох боків могли відвідувати об’єкти, де зберігається, розгортається та ремонтується стратегічне ядерне озброєння та техніка.
Представники інспекційної делегації та члени льотного екіпажу, а також літаки мали повну недоторканність на території сторони, де проводилася інспекція.
За оцінками експертів, Росія має найбільший у світі запас ядерної зброї, який налічує близько 6 тис. боєголовок. Разом Росія та США володіють приблизно 90% світових ядерних боєголовок.
До чого привели перегони озброєнь
У період холодної війни відбувалися ракетно-ядерні перегони між США та СРСР.
В основному перегони між цими країнами полягали в тому, щоб розробити якомога досконаліші типи ядерної зброї та виготовити їх в якомога більшій кількості. Одним із наслідків такої політики стали надмірні військові витрати, концентрація передових технологій переважно в оборонних галузях, гіпертрофований військово-промисловий комплекс.
Радянське керівництво практично повністю переорієнтувало економіку країни на перегони озброєнь з масштабним розгортанням ракет Р-36 в 70-х. Але до кінця 1980-х перегони озброєнь зі США привели радянську економіку до катастрофи та в остаточному підсумку до розпаду СРСР.