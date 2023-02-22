Лютий, 22 в 9:39

Кремль може зібрати по всій Росії для відправлення на війну проти України ще до 1 млн осіб. Глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль оцінив мобілізаційний потенціал РФ в інтерв’ю виданням медіагрупи Redaktionsnetzwerk Deutschland.

– Подальший мобілізаційний потенціал Росії – резерв до мільйона осіб, якщо в Кремлі вважатимуть це за необхідне, – сказав він.

На його думку, зараз російський диктатор Володимир Путін не готовий до перемовин і за будь-яку ціну прагнутиме реалізувати всі можливості на полі бою, зокрема за рахунок мобілізованих.

Водночас, як зазначив глава BND, ЗСУ продовжують ефективно оборонятися, незважаючи на чисельну перевагу російської армії, але в довгостроковій перспективі успіх України багато в чому залежатиме від неослабної підтримки Заходу.

Зараз дивляться

Раніше українська військова розвідка повідомляла, що у РФ готуються до чергової хвилі мобілізації, і цього разу на війну проти України хочуть забрати студентів закладів вищої освіти, які навчаються на стаціонарі.