Росіян по радіо попередили про ракетний удар – реакція влади

Лютий, 22 в 10:01

Уранці 22 лютого в ефірі кількох російських радіостанцій під звуки сирен було оголошено про повітряну тривогу та загрозу ракетного удару.

– Увага! Оголошується повітряна тривога. Усім негайно пройти до укриття. Увага, увага! Загроза ракетного удару! – йшлося в оголошенні в ефірі радіостанцій Relax FM, Авторадіо, Юмор FM, Comedy radio.

Це повідомлення чули жителі П’ятигорська, Тюмені, Воронежа, Казані, Нижнього Новгорода, Магнітогорська, Бєлгорода, Старого Оскола, Уфи, Новоуральська.

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У Міністерстві надзвичайних ситуацій РФ одразу звинуватили у всьому хакерів.

Там заявили, що інформація про нібито оголошення повітряної тривоги та загрозу ракетного удару з’явилась в ефірі низки комерційних радіостанцій у деяких регіонах країни через хакерську атаку.