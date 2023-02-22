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Факти / Світ / Росія

“У РФ все за планом”: розвідка Британії пояснила, що не так із заявами Путіна

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
президент Росії володимир путін
Фото: Getty Images

Послання президента РФ Володимира Путіна, адресоване Федеральним зборам, було неефективним.

Таку думку озвучили в розвідці Міністерства оборони Великої Британії, проаналізувавши вчорашню майже двогодинну промову очільника Кремля.

В британському оборонному відомстві помітили, що в своєму першому з 2021 року зверненні Путін натякнув, що не має наміру завершувати свою “спеціальну військову операцію” в Україні.

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Натомість очільник Кремля не вказав на жодні практичні кроки, які б могли вивести Росію із глухого кута на полі бою.

Президент РФ войовничим тоном звинувачував країни Заходу “в тотальній безпринципній брехні”, а також заявив про призупинення участі в Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО).

Тим часом, вважають у британській розвідці, суперечливі наративи Путіна про екзистенційну боротьбу та наполягання на тому, що “в Росії все добре і йде за планом”, зробило ці два меседжі неефективними.

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Джерело: Ministry of Defence
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