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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Плани РФ дестабілізувати Молдову та ядерні погрози Путіна: що відбувається на 364-й день війни (онлайн)

Плани РФ дестабілізувати Молдову та ядерні погрози Путіна: що відбувається на 364-й день війни (онлайн)

У Києві випробують ізраїльську систему повітряної тривоги — вона більш “розумна” і визначає напрямок польоту ракети, що дозволяє вмикати сирену лише секторально;

Президент Зеленський заявив, що вже 23 лютого в Генеральній Асамблеї ООН відбудеться голосування за резолюцію про українську “формулу миру”. Зокрема, Італія підтримала “формулу миру” і зближення України з НАТО і ЄС.

Прем’єр-міністр Молдови заявив, що РФ має кілька сценаріїв дестабілізації ситуації в Молдові, зокрема захоплення аеропорту у Кишиневі для перекидання своїх військових;

Володимир Зеленський прокоментував ядерні погрози і назвав їх черговим залякуванням, на які вже ніхто не звертає уваги;

В окупованому Маріуполі ввечері 21 лютого пролунало щонайменше 11 вибухів.

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00:36 - 22 лютого

У тимчасово окупованому Маріуполі прогриміла серія вибухів.

Про це спочатку повідомили в місцевих Telegram-каналах.

Згодом у міськраді Маріуполя прокоментували вибухи в місті.

– Наразі відомо про 11 вибухів в окупованому Росією місті. Перший вибух прогримів о 22:33. Попередньо є інформація про два влучання – у районі АС-2 (Центральний район) і Стан-3000 (Кальміуський район). Ймовірно, у місцях скупчення ворожої сили, – йдеться в повідомленні.

Також міськрада посилається на дані про перебої зі світлом і зв’язком у Центральному та Лівобережному районах.

Наразі українська влада окупованого Маріуполя перевіряє інформацію.

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