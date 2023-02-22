Плани РФ дестабілізувати Молдову та ядерні погрози Путіна: що відбувається на 364-й день війни (онлайн)

У Києві випробують ізраїльську систему повітряної тривоги — вона більш “розумна” і визначає напрямок польоту ракети, що дозволяє вмикати сирену лише секторально;

Президент Зеленський заявив, що вже 23 лютого в Генеральній Асамблеї ООН відбудеться голосування за резолюцію про українську “формулу миру”. Зокрема, Італія підтримала “формулу миру” і зближення України з НАТО і ЄС.

Прем’єр-міністр Молдови заявив, що РФ має кілька сценаріїв дестабілізації ситуації в Молдові, зокрема захоплення аеропорту у Кишиневі для перекидання своїх військових;

Володимир Зеленський прокоментував ядерні погрози і назвав їх черговим залякуванням, на які вже ніхто не звертає уваги;

В окупованому Маріуполі ввечері 21 лютого пролунало щонайменше 11 вибухів.