Лютий, 24 в 16:06

У містах Росії в роковини повномасштабного вторгнення активісти вийшли на вулиці для пікетів та акцій протесту проти війни в Україні.

Правозахисне видання ОВД-Інфо повідомляє, що активістів оперативно затримують російські силовики.

У Владивостоку затримали місцевого жителя, який вийшов на центральну площу із антивоєнним плакатом. Чоловіка доправили до відділу поліції, де допитали та відпустили без складання протоколу. В Іркутську затримали жінку з плакатом “Вимагаю вивести війська РФ з України!”.

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У Нижегородській області через антивоєнний пікет затримали муніципального депутата міста Викса Дмитра Мочаліна. Він вийшов на вулицю з плакатом “Мир – Україні. Солдате – додому”.

У Самарі та Єкатеринбурзі силовики затримали людей, які 24 лютого поклали квіти до пам’ятників репресованим. А в Барнаулі затримали вже п’ятьох активістів, які виходили на центральну площу міста з акціями, пікетами.

У Санкт-Петербурзі поліція затримала вже дев’ятьох активістів за покладання квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку. Сімох із них доставили у відділення поліції.

У Москві біля пам’ятника Лесі Українці затримали трьох жінок. В однієї з них на сумці був напис Ні війні. Інша намагалася покласти квіти, але силовики схопили її та повели до автозака.

Згідно зі статистикою ОВД-Інфо, за проявлення антивоєнної позиції з 24 лютого 2022 року по 15 лютого 2023-го – загалом було зафіксовано 19 586 випадків затримань.

Джерело: ОВД-Інфо

Фото: Avtozak LIVE