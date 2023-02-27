Вибух у Москві, горить завод – ЗМІ
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26 лютого у столиці Росії Москві стався вибух із подальшим займанням на території одного із заводів.
Про це пише пропагандистське російське ЗМІ ТАСС.
За даними видання, вибух та обвалення з подальшими пожежами трапився на території заводу на північному сході міста.
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– За адресою: Алтуф’євське шосе, 79б, на території заводу розпочалася пожежа в ангарі. Усередині будівлі, що горить, стався вибух ємності з дизелем, після чого ангар обрушився, – йдеться в повідомленні.
При цьому зазначається, що вогонь швидко поширюється територією ангару.
Інформація про постраждалих не надходила. На місці працюють пожежники.
До речі, 26 лютого на аеродромі у Мачулищах партизани підірвали російський літак далекої розвідки А-50У.