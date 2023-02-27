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Факти / Світ / Росія

Вибух у Москві, горить завод – ЗМІ

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
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Вибух у Москві, горить завод – ЗМІ

26 лютого у столиці Росії Москві стався вибух із подальшим займанням на території одного із заводів.

Про це пише пропагандистське російське ЗМІ ТАСС.

За даними видання, вибух та обвалення з подальшими пожежами трапився на території заводу на північному сході міста.

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– За адресою: Алтуф’євське шосе, 79б, на території заводу розпочалася пожежа в ангарі. Усередині будівлі, що горить, стався вибух ємності з дизелем, після чого ангар обрушився, – йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що вогонь швидко поширюється територією ангару.

Інформація про постраждалих не надходила. На місці працюють пожежники.

До речі, 26 лютого на аеродромі у Мачулищах партизани підірвали російський літак далекої розвідки А-50У.

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