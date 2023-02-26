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На білоруському аеродромі у Мачулищах пролунали вибухи – ЗМІ

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
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Міг29
Фото: Depositphotos

26 лютого на аеродромі у Мачулищах у Білорусі, який розташований у 12 кілометрах від Мінська, пролунали вибухи.

Про це повідомив портал BYPOL в офіційному Telegram-каналі. Зазначається, що у результаті двох вибухів були пошкоджені російський військово-транспортний літак і снігоприбиральна техніка. Модель літальної техніки РФ, яка постраждала у результаті вибухів, поки невідома.

Офіційна інформація про причини вибухів ще не надходила від уряду Білорусі. При цьому місцеві жителі повідомили, що у районі Мачулищ спостерігається велике скупчення військових та екіпажів ДАІ. Вони перевіряють всі автомобілі, які проїжджають повз військовий об’єкт.

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Нагадаємо, що Росія активно використовує аеродром у Мачулищах у рамках війни проти України. На аеродромі розташовуються винищувачі МіГ-31К окупантів, які можуть переносити і запускати гіперзвукові ракети Кинджал.

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