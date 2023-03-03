Березень, 03 в 15:19

Після інциденту в російському Єйську 28 лютого з військового аеродрому зникли шість винищувачів-бомбардувальників Су-34.

Про це повідомляє Радіо свобода.

Відсутність літаків Су-34, які зазвичай перебувають на стоянці, можна побачити на супутниковому знімку сервісу Planet.com, зробленому 2 березня.

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Так, на відео зображені знімки аеродрому в Єйську 15 лютого та 2 березня, а також полігону ППО поруч із аеродромом – на знімках 22 лютого та 2 березня.

Нагадаємо, 28 лютого, на території російського аеродрому в Єйську пролунали вибухи.

За даними місцевих Telegram-каналів, удар був здійснений або безпілотниками, або ракетою.

Вчора, 2 лютого, з’явилися супутникові знімки наслідків вибуху на аеродромі в російському Єйську.

Фото: скрін з відео