З’явилися супутникові знімки наслідків вибуху на аеродромі в російському Єйську

Березень, 02 в 11:08

З’явилися супутникові знімки Planet Labs за 1 березня, на яких можна побачити наслідки пожежі на території полігону ППО, на аеродромі в російському Єйську (Краснодарський край).

Про це повідомляє проєкт Схеми.

– Чи постраждав безпосередньо аеродром в Єйську – наразі невідомо, супутник поки не зафіксував, як виглядає летовище, – йдеться в повідомленні.

Якщо порівняти свіжі знімки зі світлинами зробленими 15 лютого можна побачити, які саме літаки знаходились на аеродромі раніше.

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На першому супутниковому фото у східній частині летовища – два винищувачі типу МіГ-29, два пасажирські Ту-134, шість винищувачів типу Су-34 або Су-37, два транспортні Ан-72 та один Іл-38.

В центральній частині летовища станом на 15 лютого знаходились: три Іл-38, один Ан-72 та три Су-27.

У західній частині аеродрому – пасажирський Іл-62 та три транспортні Ан-24 або Ан-26.

Нагадаємо, 28 лютого, на території російського аеродрому в Єйську пролунали вибухи.

За даними місцевих Telegram-каналів, удар був здійснений або безпілотниками, або ракетою.