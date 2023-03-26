Росія, імовірно, почала отримувати нові іранські дрони – британська розвідка

Березень, 26 в 10:14

До Росії, очевидно, знову почали регулярно постачати з Ірану невеликі партії дронів-камікадзе типу Shahed.

Таке припущення озвучили в розвідці Міноборони Великої Британії 26 березня.

За даними британського оборонного відомства, з початку березня після двотижневої перерви по об’єктах в Україні росіяни запустили щонайменше 71 БПЛА типу Shahed.

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– Ймовірно, Росія запускає Шахеди з двох напрямків – із Краснодарського краю на сході та з Брянської області на північному сході РФ, щоб гнучко охопити широкий сектор та зменшити час польоту до цілей на півночі України, – зазначають у розвідці Міноборони Великої Британії.

Імовірно, така розосередженість у подальшому може свідчити про спробу РФ розтягнути сили української протиповітряної оборони, вважають британські розвідники.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 396-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Ministry of Defence

Фото: ГУР