Росія, імовірно, почала отримувати нові іранські дрони – британська розвідка
До Росії, очевидно, знову почали регулярно постачати з Ірану невеликі партії дронів-камікадзе типу Shahed.
Таке припущення озвучили в розвідці Міноборони Великої Британії 26 березня.
За даними британського оборонного відомства, з початку березня після двотижневої перерви по об’єктах в Україні росіяни запустили щонайменше 71 БПЛА типу Shahed.
– Ймовірно, Росія запускає Шахеди з двох напрямків – із Краснодарського краю на сході та з Брянської області на північному сході РФ, щоб гнучко охопити широкий сектор та зменшити час польоту до цілей на півночі України, – зазначають у розвідці Міноборони Великої Британії.
Імовірно, така розосередженість у подальшому може свідчити про спробу РФ розтягнути сили української протиповітряної оборони, вважають британські розвідники.
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Джерело: Ministry of Defence
Фото: ГУР