Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск звернувся до президента країни Кароля Навроцького після побиття української пари у Вроцлаві та закликав його відреагувати на цей інцидент.

Про це Туск заявив перед засіданням уряду 28 липня, повідомляють видання Onet та RMF24.

Побиття українців у Вроцлаві: Туск звернувся до Навроцького

Прем’єр наголосив, що Польща повинна вести “рішучу боротьбу проти цього насильства”.

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– Бандити, хулігани та ця культура насильства стають дедалі зухвалішими й нахабнішими, а ще й тому, що вони отримали політичну підтримку. Це не випадково, що чоловік, який побив українку, хвалився, нібито він є захисником кордонів, – сказав голова уряду.

За словами Туска, саме тому він вирішив звернутися безпосередньо до президента Навроцького “з проханням перервати своє мовчання щодо цього” та закликав його звернути увагу на діяльність радикальних угруповань у Польщі.

Очільник уряду наголосив, що напади на українців суперечать інтересам самої Польщі. Він також закликав громадян країни реагувати на подібні випадки та негайно повідомляти про акти насильства.

– Не будьте байдужими. Ми знаємо, що байдужість є коренем злочину. Це ідеальне середовище для розквіту хуліганів, жорстоких злочинців та зла. Ми мусимо про це пам’ятати, – резюмував він.

Що відомо про напад на українців у Вроцлаві

27 липня у Мережі з’явилася інформація про те, що в одному з польських міст троє чоловіків напали на українських дівчину та хлопця нібито через акцент.

Мати постраждалої українки повідомила, що конфлікт виник в одному з магазинів, після чого сутичка продовжилася на вулиці. Її донька та хлопець зазнали тяжких травм.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що генеральне консульство у Вроцлаві закликало польських правоохоронців оперативно відреагувати на інформацію про побиття двох громадян України в Польщі.

– Змушені констатувати, що останнім часом у Польщі почастішали випадки насильства та агресії, жертвами яких стають громадяни України. Кожен такий випадок потребує ретельного розслідування та належної правової оцінки, – йшлося у повідомленні МЗС.

Увечері того ж дня міністр внутрішніх справ Польщі Марчин Кєрвінський повідомив, що правоохоронці у Вроцлаві затримали двох чоловіків, яких підозрюють у нападі та жорстокому побитті громадян України.

Обидва затримані раніше мали судимості.

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