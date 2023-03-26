У російського народу нічого не лежить на місці: у Бєлгородській області крадуть генератори через відсутність світла

Березень, 26 в 19:24

Громадяни Росії обговорюють, що на території Білгородської області значно побільшало крадіжок електрогенераторів.

Про це йдеться у черговому аудіоперехопленні розмови росіян.

– У нас у сусідньому селі сперли генератор… Дехто переїжджав і залишив, а в нашого російського народу нічого не лежить на місці просто так. За всім потрібне дивитися, як показує практика, – каже жінка.

Зараз дивляться

На що їй відповідають:

– Так, можуть мішок борошна сперти, а дизельний генератор, так і точно.

При цьому жінка нагадує про ситуацію з перебоями постачання електроенергії у Білгородській області, обумовлену систематичними аваріями на ТЕЦ: