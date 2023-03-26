У російського народу нічого не лежить на місці: у Бєлгородській області крадуть генератори через відсутність світла
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Громадяни Росії обговорюють, що на території Білгородської області значно побільшало крадіжок електрогенераторів.
Про це йдеться у черговому аудіоперехопленні розмови росіян.
– У нас у сусідньому селі сперли генератор… Дехто переїжджав і залишив, а в нашого російського народу нічого не лежить на місці просто так. За всім потрібне дивитися, як показує практика, – каже жінка.
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На що їй відповідають:
– Так, можуть мішок борошна сперти, а дизельний генератор, так і точно.
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При цьому жінка нагадує про ситуацію з перебоями постачання електроенергії у Білгородській області, обумовлену систематичними аваріями на ТЕЦ:
– Ну знаєш, як у нас тоді не було ні газу, ні світла, хата крижана. Така штука знадобилася б.