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Факти / Світ / Росія

У російського народу нічого не лежить на місці: у Бєлгородській області крадуть генератори через відсутність світла

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Генератор
Фото: Getty Images

Громадяни Росії обговорюють, що на території Білгородської області значно побільшало крадіжок електрогенераторів.

Про це йдеться у черговому аудіоперехопленні розмови росіян.

– У нас у сусідньому селі сперли генератор… Дехто переїжджав і залишив, а в нашого російського народу нічого не лежить на місці просто так. За всім потрібне дивитися, як показує практика, – каже жінка.

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На що їй відповідають:

– Так, можуть мішок борошна сперти, а дизельний генератор, так і точно.

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При цьому жінка нагадує про ситуацію з перебоями постачання електроенергії у Білгородській області, обумовлену систематичними аваріями на ТЕЦ:

– Ну знаєш, як у нас тоді не було ні газу, ні світла, хата крижана. Така штука знадобилася б.

Джерело: ГУР
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