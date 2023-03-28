Політика геноциду. Спротив склав мапу таборів, куди РФ вивозить дітей з України

Березень, 28 в 12:36

У рамках політики геноциду окупанти примусово вивозять українських дітей із тимчасово окупованих територій до Росії.

Центр нацспротиву склав мапу таборів, куди ворог розселяє депортованих дітей з України.

Зазначено, що карта створена на основі даних з відкритих джерел й буде доповнюватись.

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– Як видно з географії таборів, процес вивезення дітей до РФ має систематичний характер й завчасно підготовлений. Російська пропаганда говорить про вимушений крок й евакуацію дітей, але насправді дітей вивозять постійно, як із прифронтових так і з віддалених від бойових дій районів, – вказує Центр.

До таборів потрапляють:

сироти, при цьому деякі з них стали такими внаслідок вбивства їхніх батьків самими росіянами;

діти з інтернатів, які мають родичів в Україні, але їх все одно примусово вивозять;

діти батьків, які не пройшли фільтрацію й потрапили до російських катівень;

окремі інші випадки.

– У таборах за заздалегідь підготовленою програмою дітей навчають російській історії, викривленому трактуванню війни в Україні, також діти там вчать російський гімн. Тобто відбувається ідеологічна обробка. Загалом на мапі нанесено 45 дитячих й 12 мілітарних таборів, – додають там.

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої при президентові РФ із прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Підставою для видання ордерів стала справа про примусову депортацію українських дітей із тимчасово окупованих територій до РФ.

Джерело: Центр нацспротиву